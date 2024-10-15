закрыть
15 октября 2024, вторник, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелегальное пересечение границ ЕС заметно упало с начала 2024 года

  • 15.10.2024, 20:06
Нелегальное пересечение границ ЕС заметно упало с начала 2024 года

На 42%.

За первые девять месяцев 2024 года количество попыток нелегального пересечения внешних границ Европейского Союза было на 42% меньше, чем за этот же период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex, которые приводит «Европейская правда».

С начала 2024-го было зафиксировано 166 тысяч попыток нелегально проникнуть на территорию ЕС, тогда как в прошлом году за этот же период их было почти 280 тысяч.

Наиболее заметное снижение количества нелегальных пересечений границы наблюдалось на западнобалканском и центрально-средиземноморском маршрутах – на 79% и 64% соответственно, отметили во Frontex.

В то же время на восточной сухопутной границе и на западноафриканском маршруте наблюдался наибольший рост таких попыток – на 192% и 100% соответственно, или до более 30 тысяч и более 13 тысяч пересечений соответственно.

За счет сухопутного маршрута Украина, по данным Frontex, оказалась в тройке стран, граждане которых осуществляли больше всего попыток нелегального пересечения границы. Точных данных агентство ЕС не приводит.

Миграция будет одной из главных тем двухдневного саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, который начнется в четверг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина