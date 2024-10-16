В Иране раздался мощный взрыв на НПЗ

В Иране раздался мощный взрыв на НПЗ1
- 16.10.2024, 7:33
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Завод горит.
На юго-западе Ирана в городе Шуштар 15 октября загорелся небольшой нефтеперерабатывающий завод Pars Petro Shushtar. Есть информация о по меньшей мере одном погибшем и нескольких раненых.
В Reuters передают, что местные власти причиной инцидента назвали столкновение автоцистерны с резервуарами с топливом. Ведется расследование ЧП.
Власти Шуштара также заверили, что пламя «взято под контроль, но пожарные и спасатели остаются на месте происшествия».