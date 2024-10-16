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ВСУ ударили по полигону армии РФ на Запорожье

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  • 16.10.2024, 7:39
  • 8,642
ВСУ ударили по полигону армии РФ на Запорожье

Удар нанесен кассетным боеприпасом.

Воины Вооруженных сил Украины ударили по учебному полигону российских захватчиков, который они обустроили на юге, на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате противник понес потери в живой силе. 

Ролик распространили в Telegram-каналах. Дата и точная локация съемки не уточняются.

На кадрах, которые снял с высоты наш дрон-разведчик, видно, что военнослужащие страны-агрессора свободно перемещались по территории своего полигона, не ожидая обстрела. Некоторые, судя по всему, проходили курс подготовки.

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