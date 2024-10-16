ВСУ ударили по полигону армии РФ на Запорожье 6 16.10.2024, 7:39

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Удар нанесен кассетным боеприпасом.

Воины Вооруженных сил Украины ударили по учебному полигону российских захватчиков, который они обустроили на юге, на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате противник понес потери в живой силе.

Ролик распространили в Telegram-каналах. Дата и точная локация съемки не уточняются.

На кадрах, которые снял с высоты наш дрон-разведчик, видно, что военнослужащие страны-агрессора свободно перемещались по территории своего полигона, не ожидая обстрела. Некоторые, судя по всему, проходили курс подготовки.

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