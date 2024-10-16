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Американский снайпер был шокирован боями в Украине

  • 16.10.2024, 8:37
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Американский снайпер был шокирован боями в Украине

В Ираке и Афганистане такого не было.

Американский ветеран-доброволец, участник войны в Ираке, Афганистане и Украине заявил, что разница между ожиданиями по предыдущему военному опыту и реальностью, с которой снайпер морской пехоты США, доброволец Международного легиона, Мэтью Сэмсон столкнулся на войне в Украине, довольно значительна. В эфире телемарафона он раскрыл, чем они отличаются, пишет unian.net.

Первое - это различия между двумя армиями, которые касались ресурсов, по сравнению с тем, к чему привыкли в американской армии. У американских военных есть много ресурсов и практика работы с логистикой.

«Но это также связано с тем, что у нас есть деньги, чтобы иметь эти ресурсы. Я быстро понял, что Украина делает все возможное в очень сложных условиях. Просто ситуация плохая и у Украины нет возможностей для достаточного обеспечения всех необходимым. Вам нужно оружие, боеприпасы. И это то, о чем президент Зеленский постоянно говорит. Он четко подчеркивает - просто пришлите оружие и боеприпасы. Мы сами будем бороться. Дайте нам инструменты, чтобы мы могли вести эту борьбу», - отметил Сэмсон.

Второе - это большое отличие боевых действий и тактики ведения войны в Украине по сравнению с Ираком в Афганистаном. Бои в Донецкой области в Бахмуте, в которых принимал участие американский доброволец, напоминали ему битву за Сталинград во время Второй Мировой войны.

«В Ираке и Афганистане такого типа боев просто не было. Даже если посмотреть на пример морских пехотинцев, которые участвовали в зачистке таких мест как Фаллуджа (город в Ираке - прим). Они зачищали каждую комнату и здание в этом огромном месте. Но враг не имел танков, артиллерии или авиации. У противника были самодельные взрывные устройства, автоматы Калашникова, но не было регулярной армии. Бои в Бахмуте были совсем другими, нас атаковали танки, вертолеты, артиллерия», - рассказал он.

Большинство боев в Украине с окопами, дронами и артиллерией. В Ираке и Афганистане траншей вообще не было, потому что они там просто не нужны.

«Американские силы и НАТО контролировали все, что происходило в воздухе. Большинство наших крупных операций мы проводили ночью, потому что у врага не было значительных тепловизионных возможностей. У всех нас были приборы ночного слежения. Когда я приехал сюда, то увидел, что почти никто не имеет таких ночных приборов. В то время враг иногда имеет тепловизоры, что делает ночные операции слишком опасными. Это полностью отличается от западной доктрины. Согласно которой, стараются все делать больше ночью», - пояснил американский ветеран-доброволец.

Некоторые из тактик, которые американские военные использовали в Ираке и Афганистане, в Украине просто не работают, хотя по идее подходят для этой войны.

«Здесь совсем другое поле боя», - подчеркнул он.

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