Минчанин странным образом хотел впечатлить девушку 16.10.2024, 9:11

На него завели уголовное дело.

Минчанин забрался на капот чужого авто, пытаясь впечатлить девушку. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась минчанка, у которой неизвестные повредили капот машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Минска.

Удалось установить, что мужчина вместе со своей знакомой после совместного распития алкогольных напитков пошли на ночную прогулку. Мужчина, выйдя из подъезда, решил впечатлить свою девушку и залез на капот автомобиля Geely Coolray, которая была припаркована во дворе.

«Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 200 рублей», - рассказали в милиции.

Сообщается, что было заведено уголовное дело за хулиганство.

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