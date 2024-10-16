Минчанин странным образом хотел впечатлить девушку
- 16.10.2024, 9:11
На него завели уголовное дело.
Минчанин забрался на капот чужого авто, пытаясь впечатлить девушку. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась минчанка, у которой неизвестные повредили капот машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Минска.
Удалось установить, что мужчина вместе со своей знакомой после совместного распития алкогольных напитков пошли на ночную прогулку. Мужчина, выйдя из подъезда, решил впечатлить свою девушку и залез на капот автомобиля Geely Coolray, которая была припаркована во дворе.
«Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 200 рублей», - рассказали в милиции.
Сообщается, что было заведено уголовное дело за хулиганство.