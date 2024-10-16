Появились подробности удара ВСУ по полигону оккупантов на Запорожье 1 16.10.2024, 10:35

4,800

Командиры подставили российских военных.

ВСУ в шестой раз за восемь месяцев успешно поразили группу российских оккупантов во время учений на полигоне. Как пишет Forbes, речь идет об открытом огневом полигоне в Запорожской области на юге Украины, а удар производили ракетой M30/31 из РСЗО HIMARS, начиненной 400 суббоеприпасами.

«Украинский разведывательный беспилотник заметил около 15 тренировавшихся российских солдат и передал координаты подразделениям 27-й ракетно-артиллерийской бригады, единственного подразделения украинской армии, эксплуатирующего пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракета попала прямо в цель, и число погибших оккупантов может оказаться катастрофическим для целевого подразделения.

В Forbes акцентировали, что российские войска регулярно проводят учения на открытом воздухе в пределах досягаемости лучших американских ракет Украины, и это рискованная практика отражает отсутствие профессионализма в российской армии.

«Есть гораздо больше свидетельств украинских ударов по незащищенным российским новобранцах, чем свидетельств российских ударов, — указывается в статье. - Возможно, виноваты нерадивые и неопытные российские командиры. Но также возможно, что командирам просто все равно, находятся ли их стажеры в опасности», — пишет Forbes.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com