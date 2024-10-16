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Появились подробности удара ВСУ по полигону оккупантов на Запорожье

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  • 16.10.2024, 10:35
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Появились подробности удара ВСУ по полигону оккупантов на Запорожье

Командиры подставили российских военных.

ВСУ в шестой раз за восемь месяцев успешно поразили группу российских оккупантов во время учений на полигоне. Как пишет Forbes, речь идет об открытом огневом полигоне в Запорожской области на юге Украины, а удар производили ракетой M30/31 из РСЗО HIMARS, начиненной 400 суббоеприпасами.

«Украинский разведывательный беспилотник заметил около 15 тренировавшихся российских солдат и передал координаты подразделениям 27-й ракетно-артиллерийской бригады, единственного подразделения украинской армии, эксплуатирующего пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракета попала прямо в цель, и число погибших оккупантов может оказаться катастрофическим для целевого подразделения.

В Forbes акцентировали, что российские войска регулярно проводят учения на открытом воздухе в пределах досягаемости лучших американских ракет Украины, и это рискованная практика отражает отсутствие профессионализма в российской армии.

«Есть гораздо больше свидетельств украинских ударов по незащищенным российским новобранцах, чем свидетельств российских ударов, — указывается в статье. - Возможно, виноваты нерадивые и неопытные российские командиры. Но также возможно, что командирам просто все равно, находятся ли их стажеры в опасности», — пишет Forbes.

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