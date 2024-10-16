закрыть
16 октября 2024, среда, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Казахстан отказался вступать в БРИКС

  • 16.10.2024, 10:57
  • 3,076
Казахстан отказался вступать в БРИКС

Вступление противоречит национальным интересам страны.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, сообщил 16 октября TengriNews со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

По словам Уали, соответствующие предложения рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».

По мнению президента Казахстана, «ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества". "Устав ООН должен служить основой международного права, никто не вправе нарушать принципы, заложенные в этом основополагающем документе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина