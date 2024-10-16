Казахстан отказался вступать в БРИКС
- 16.10.2024, 10:57
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Вступление противоречит национальным интересам страны.
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении в БРИКС, однако, скорее всего, в обозримом будущем страна воздержится от подачи заявки в объединение, сообщил 16 октября TengriNews со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.
По словам Уали, соответствующие предложения рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.
Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».
По мнению президента Казахстана, «ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества". "Устав ООН должен служить основой международного права, никто не вправе нарушать принципы, заложенные в этом основополагающем документе».