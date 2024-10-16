В Молдове к офису партии-агента Кремля приехал спецназ 16.10.2024, 11:07

1,106

Ведутся обыски.

Утром 16 октября возле офиса предвыборного блока «Победа» в городе Бельцы заметили спецназ, в полиции подтвердили, что там ведутся следственные действия.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

Утром в среду вблизи офиса партийного блока «Победа», ключевую роль в котором играет партия олигарха Илана Шора, заметили пять автобусов спецназа.

По данным СМИ, спецназовцы прибыли для обысков, инициированных прокуратурой и национальным инспекторатом расследований в связи с возможной подготовкой фальсификаций на президентских выборах и референдуме 20 октября.

Впоследствии пресс-секретарь полиции Диана Фетко подтвердила, что в Бельцах ведутся обыски в рамках следственных действий, а более подробную информацию сообщат позже.

Избирательный блок «Победа» основали в Москве в апреле 2024 года пять партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором: партия его имени «Шор» (которая в Молдове объявлена незаконной), ее копия «Шанс», «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie («Победа»).

В августе ЦИК отказал блоку в регистрации, ссылаясь на то, что название объединения созвучно с названием одной из партий-членов, а также на членство в нем запрещенной «Шор».

Перед этим в Бельцах прошли обыски в офисе и помещениях лиц, связанных с партией «Возрождение» – по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий.

В воскресенье на ряде ведущих телеканалов показали журналистское расследование о том, как политсила Шора подкупает избирателей для участия в своих мероприятиях и агитационной работе и выплачивает им гонорары российскими деньгами.

На прошлой неделе в Молдове объявили о задержании трех подозреваемых после более сотни обысков у лиц, связанных с партией олигарха Илана Шора, по делу о незаконном финансировании партий и подкупа избирателей.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com