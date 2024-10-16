В Молдове к офису партии-агента Кремля приехал спецназ
- 16.10.2024, 11:07
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Ведутся обыски.
Утром 16 октября возле офиса предвыборного блока «Победа» в городе Бельцы заметили спецназ, в полиции подтвердили, что там ведутся следственные действия.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
Утром в среду вблизи офиса партийного блока «Победа», ключевую роль в котором играет партия олигарха Илана Шора, заметили пять автобусов спецназа.
По данным СМИ, спецназовцы прибыли для обысков, инициированных прокуратурой и национальным инспекторатом расследований в связи с возможной подготовкой фальсификаций на президентских выборах и референдуме 20 октября.
Впоследствии пресс-секретарь полиции Диана Фетко подтвердила, что в Бельцах ведутся обыски в рамках следственных действий, а более подробную информацию сообщат позже.
Избирательный блок «Победа» основали в Москве в апреле 2024 года пять партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором: партия его имени «Шор» (которая в Молдове объявлена незаконной), ее копия «Шанс», «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie («Победа»).
В августе ЦИК отказал блоку в регистрации, ссылаясь на то, что название объединения созвучно с названием одной из партий-членов, а также на членство в нем запрещенной «Шор».
Перед этим в Бельцах прошли обыски в офисе и помещениях лиц, связанных с партией «Возрождение» – по делу о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий.
В воскресенье на ряде ведущих телеканалов показали журналистское расследование о том, как политсила Шора подкупает избирателей для участия в своих мероприятиях и агитационной работе и выплачивает им гонорары российскими деньгами.
На прошлой неделе в Молдове объявили о задержании трех подозреваемых после более сотни обысков у лиц, связанных с партией олигарха Илана Шора, по делу о незаконном финансировании партий и подкупа избирателей.
Напомним, уже в ближайшее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.