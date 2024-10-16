Названы самые криминальные районы Беларуси 16.10.2024, 12:32

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Уровень преступности в Беларуси с 2018-го по 2023-й вырос почти на 5%.

В прошлом году в Беларуси было зарегистрировано в среднем 930 преступлений на каждые 100 тысяч жителей, что на 42 случая больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составлял 888.

По информации Белстата, в течение последних пяти лет наблюдается снижение уровня преступности в Витебской и Минской областях. Однако в других регионах ситуация обстоит иначе — здесь уровень преступности возрос.

Наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Осиповичском районе Могилевской области и Добрушском районе Гомельской области, где в 2023 году на 100 тысяч жителей приходилось более 1450 преступлений. Это в полтора раза превышает средний показатель по стране.

Замыкает тройку лидеров по количеству преступлений Кличевский район Могилевской области с показателем 1386 преступлений на 100 тысяч человек.

Среди самых спокойных районов выделяются три района Витебской области: Шарковщинский (478 преступлений на 100 тысяч жителей), Докшицкий (553) и Глубокий (601).

Стоит отметить, что в целом по стране количество преступлений в 2023 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, 2022-м.

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