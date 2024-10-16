Эксперты выбрали самые сбалансированные недорогие телефоны этого года 16.10.2024, 13:03

В список попали устройства от Samsung, OnePlus, Google, Motorola и Nothing.

Эра доступных смартфонов больше не означает, что они недостаточно мощные или функциональные. Модели последних лет предлагают возможности, которые когда-то были эксклюзивными для дорогих флагманов. Например, 120 герцовые экраны и качественная оптика.

Эксперты The Gamer выбрали лучшие недорогие смартфоны, которые рекомендуются к покупке осенью 2024 года. У них получился небольшой список из шести телефонов.

Лучший в целом – Samsung Galaxy A25. Базовая модель хитовой А-серии смартфонов корейского бренда представляет собой превосходное сочетание функциональности, яркого дисплея, мощного процессора и неплохой оптики. И все это по доступной цене. В минусы ему записали отсутствие водонепроницаемости и зарядного устройства в комплекте.

Лучшая производительность – OnePlus 12R. Самый сбалансированный «середняк» бренда впечатлил экспертов своей производительностью (за нее отвечает бывший флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2) и временем автономности. Среди недостатков – средненькие камеры и отсутствие беспроводной зарядки.

Лучшее соотношение цены и качества – Galaxy A15 5G. Обычно, чем доступнее телефон, тем меньше возможностей он предлагает, но этот Samsung игнорирует эти условности. Он предоставляет доступ к яркому AMOLED-дисплею и мощной батарейке, запрашивая за это не более 200 долларов. Но это также цена за посредственные камеры и качество сборки пластика.

Лучший дешевый камерофон – Google Pixel 8A. У всех «Пикселей» топовая оптика, которая снимает лучше многих флагманов, и этот телефон не стал исключением. Также на фоне конкурентов он выделяется наличием ИИ-функций и 7-летней поддержкой. Среди недостатков отметили низкую скорость зарядки и толстые рамки.

Лучшая бюджетная раскладушка – Motorola Razr (2023). Для тех, кто хочет купить свой первый складной девайс. Есть парочку недостатков, как слабая батарея и отсутствие возможности расширения хранилища, но зато вы получаете действительно уникальный опыт использования смартфона.

Самый стильный недорогой смартфон – Nothing Phone (2a). Аппарат вышел со знакомой прозрачной задней панелью и уникальной подсветкой Glyph. Но это не просто красивое лицо, у Phone (2a) также все хорошо с производительностью и камерами. Но на глобальном рынке сейчас его найти довольно сложно.

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