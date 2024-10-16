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Туск: Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью стала чрезвычайной

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  • 16.10.2024, 13:44
  • 3,288
Туск: Ситуация с мигрантами на границе с Беларусью стала чрезвычайной

Польский премьер заявил, что среди нелегалов много террористов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе чрезвычайной. Этой темы он коснулся в интервью газете Gazeta Wyborcza.

По словам Туска, в Польшу преимущественно пытаются попасть граждане государств, с которыми Варшава не заключила соглашение о реадмиссии (выдаче нелегальных мигрантов стране их происхождения).

При том западные соседи Польши, куда в основном далее пробуют проникнуть мигранты, все чаще прибегают к Дублинскому регламенту ЕС. Согласно этому документу, страны Евросоюза могут перенаправлять заявления на получение убежища в государства ЕС, где нелегал пересек границу.

Кроме того, часто среди мигрантов, которые хотят попасть на польскую территорию, есть люди с криминальным прошлым или связанные с терроризмом.

«Мы получаем тревожные сигналы из Сирии о преступниках или людях, связанных с террористическими группировками», – констатировал Туск.

Он добавил, что «их выпускают из тюрем, объединяют в группы псевдомигрантов и отправляют в Беларусь, к польской границе».

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