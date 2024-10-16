Старый 50-летний мотоцикл ушел с молотка по цене нового Bentley 16.10.2024, 14:29

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Модель была одним из самых быстрых мотоциклов 70-х.

В Великобритании на аукционе Bonhams продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 года. За него отдали 140 000 фунтов стерлингов ($183 000) — как за новый Bentley Bentayga. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Высокая цена Ducati 750 SS обусловлена тем, что это раритетная коллекционная модель. Выпустили всего 401 такой мотоцикл. По сути, это серийная версия спортбайка, который выиграл знаменитую гонку Imola 200 в Италии.

Ducati 750 SS был одним из самых быстрых мотоциклов своего времени. Он оснащен 748-кубовым двигателем V2 на 73 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 217 км/ч. Байк оснащен дисковыми тормозами спереди и сзади.

Конкретно этот мотоцикл Ducati 750 SS — один из 24, поставленных в Великобританию. Сохранена оригинальная документация на байк.

В 1975 году Ducati 750 SS участвовал в ряде гонок. Мотоцикл несколько раз переходил из рук в руки, а в 2010-2011 годах прошел полную реставрацию.

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