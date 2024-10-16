Авиарейс до Парижа экстренно вернулся в Краков
- 16.10.2024, 14:45
Из-за угрозы одного из пассажиров устроить взрыв на борту.
На борту рейса из Кракова в Париж произошел инцидент, когда 34-летний пассажир напал на другого пассажира и угрожал взорвать самолет. Это случилось вскоре после взлета, сообщает польское агентство PAP.
Юстина Дрождж, пресс-секретарь Карпатского отдела Пограничной службы, рассказала, что капитан самолета, заметив угрозу, обратился за помощью и решил вернуть самолет в аэропорт Краков-Балице. Нападающий, гражданин Польши, ударил другого пассажира и угрожал безопасности рейса.
После возвращения в аэропорт агрессивного пассажира вывели из самолета, но при проведении расследования он снова начал сопротивляться, поэтому пограничники применили силу и надели на него наручники. Ему предъявили обвинение в нарушении безопасности полета, и ему грозит до одного года лишения свободы.