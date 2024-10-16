КНДР заявила о мобилизации 1,4 млн человек
- 16.10.2024, 14:56
На фоне напряженности с Южной Кореей.
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК объявило 16 октября, что около 1,4 млн молодых людей подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее на этой неделе.
Пхеньян обвинил Южную Корею в провокации, которая «чревата вспышкой войны». Власти КНДР пригрозили, что в случае войны Южная Корея будет уничтожена, пишет «Гордон».
На этом фоне молодые люди, включая студентов и руководителей молодежной лиги, подписавшие петиции о вступлении в армию, «были полны решимости сражаться в священной войне за уничтожение врага оружием революции», говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных агентством, запечатлены молодые люди, подписывающие петиции в неизвестном месте.
Ранее Северная Корея уже делала подобные заявления о том, что молодые люди торопятся записаться в армию в период обострения напряженности, хотя подобные заявления из изолированного государства трудно проверить, напоминает Reuters. Так, в прошлом году государственные СМИ сообщили о 800 тыс. своих граждан, добровольно вступивших в армию, чтобы сражаться против США. В 2017 году также было заявлено, что почти 3,5 млн рабочих, членов партии и солдат добровольно пошли служить.
По данным Международного института стратегических исследований, которые приводит Reuters, в Северной Корее насчитывается 1,28 млн действующих солдат и около 600 тыс. резервистов, в том числе 5,7 млн резервистов рабоче-крестьянской Красной гвардии среди множества невооруженных подразделений.
Министерство обороны Сеула не прокомментировало заявление Пхеньяна о мобилизации, но предупредило, что если Северная Корея нанесет ущерб безопасности южнокорейцев, этот день станет «концом ее режима».