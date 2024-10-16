Наниматель следил за белорусом через его телефон 1 16.10.2024, 15:15

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Дело дошло до разбирательства.

Беларус пожаловался, что работодатель следит за ним через сервисы геолокации на телефоне. В Национальном центре защиты персональных данных пришли к выводу, что эта практика незаконна, и потребовали ее прекратить.

Мужчина рассказал, что работодатель отслеживал его место нахождения при помощи сервисов геолокации, установленных на его личном мобильном телефоне.

Специалисты проверили эту информацию и признали, что такая мера со стороны нанимателя была «избыточной и несоразмерной заявленной цели контроля рабочего времени».

Слежка велась «без правовых оснований, так как личный номер телефона работника использовался в рабочих целях без согласия на обработку персональных данных», уточнили в центре.

Нанимателю направили требование об устранении нарушений. Тот все выполнил — отчитался о «прекращении использования сервисов геолокации для осуществления такого контроля», но также и о «получении согласий работников для использования их личных абонентских номеров в рабочих целях».

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