Наниматель следил за белорусом через его телефон

Наниматель следил за белорусом через его телефон1
- 16.10.2024, 15:15
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Дело дошло до разбирательства.
Беларус пожаловался, что работодатель следит за ним через сервисы геолокации на телефоне. В Национальном центре защиты персональных данных пришли к выводу, что эта практика незаконна, и потребовали ее прекратить.
Мужчина рассказал, что работодатель отслеживал его место нахождения при помощи сервисов геолокации, установленных на его личном мобильном телефоне.
Специалисты проверили эту информацию и признали, что такая мера со стороны нанимателя была «избыточной и несоразмерной заявленной цели контроля рабочего времени».
Слежка велась «без правовых оснований, так как личный номер телефона работника использовался в рабочих целях без согласия на обработку персональных данных», уточнили в центре.
Нанимателю направили требование об устранении нарушений. Тот все выполнил — отчитался о «прекращении использования сервисов геолокации для осуществления такого контроля», но также и о «получении согласий работников для использования их личных абонентских номеров в рабочих целях».