закрыть
16 октября 2024, среда, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Наниматель следил за белорусом через его телефон

1
  • 16.10.2024, 15:15
  • 4,016
Наниматель следил за белорусом через его телефон

Дело дошло до разбирательства.

Беларус пожаловался, что работодатель следит за ним через сервисы геолокации на телефоне. В Национальном центре защиты персональных данных пришли к выводу, что эта практика незаконна, и потребовали ее прекратить.

Мужчина рассказал, что работодатель отслеживал его место нахождения при помощи сервисов геолокации, установленных на его личном мобильном телефоне.

Специалисты проверили эту информацию и признали, что такая мера со стороны нанимателя была «избыточной и несоразмерной заявленной цели контроля рабочего времени».

Слежка велась «без правовых оснований, так как личный номер телефона работника использовался в рабочих целях без согласия на обработку персональных данных», уточнили в центре.

Нанимателю направили требование об устранении нарушений. Тот все выполнил — отчитался о «прекращении использования сервисов геолокации для осуществления такого контроля», но также и о «получении согласий работников для использования их личных абонентских номеров в рабочих целях».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип