Жест путинского отчаяния Александр Невзоров

16.10.2024, 15:33

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Александр Невзоров

России пришла пора сбрасывать маскарадный европейский костюм.

Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Началось истинное братание пещерников, близких по духу и по запаху. Трудно сказать, кто в ком больше измажется: Россия в Чучхе или Чучхе в России. Сейчас это однородные субстанции, но РФ пока существенно жиже.

Дело в том, что Северная Корея - диктатура сложившаяся и прочная. Ын - привычный урод мирового пейзажа, персонаж босховский.

А у Путина бородавчатый горб и восьмая пара ног еще только растут и рассчетных параметров не достигли.

Северную Корею и Россию объединяет то, что и той и другой терять нечего. Имиджевых потерь или утрат репутации для них не существует.

Страны-уроды становятся «сообщающимися сосудами» во всех смыслах этого слова.

Военное и политическое слияние, на которое намекает «договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей» должно подсказать русским их будущую судьбу. Она печальна.

Впрочем, «Договор» это не жест путинского отчаяния.

И для РФ и для Чучхе это чудесное обретение брата по политической крови.

Это альянс естественный и закономерный. Ын давно является эталоном дикаря и поганца.

Да и России пришла пора сбрасывать маскарадный европейский костюм и являть миру свою оскаленную рожу без всякого грима.

Этот договорчик прекрасно расставляет все точки; становятся очевидны все преимущества «мира без России».

Вопрос в другом: хватит ли у России сил утащить с собой в могилу еще и Северную Корею?

Будем надеяться.

Александр Невзоров, Telegram

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