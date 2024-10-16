Трампу жестко ответили на его предложения о «мире» 3 16.10.2024, 15:47

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Дональд Трамп

Фото: AP

Украина не является разменной монетой.

Украинский военкор Богдан Мирошников ответил на формулу «прекращения войны за 24 часа» Дональда Трампа.

За три года полномасштабного вторжения в Украину на Ближнем Востоке Израиль в окружении врагов отстаивает свою независимость, пишет Мирошников.

В это же время Россия напрямую вербует в КНДР наемников в больших количествах. Кроме того, Иран и Северная Корея поставляют России боекомплект к артиллерии миллионами, а также баллистические ракеты, дроны и их технологии. А еще РФ наносит несколько десятков авиаударов по позициям, подконтрольным оппозиции в Сирии.

«А теперь помогите Даше найти формулу «прекращения войны за 24 часа», о которой так активно говорит Трамп на весь мир. Капитуляция – это не прекращение войны. Украина – это не разменная монета внутренней повестки США, господин Дональд. С США или без них нам все равно придется воевать дальше. Ибо другого пути у нас нет», — подчеркнул Мирошников.

По его словам, у него плохая новость для всех тех, кто грезит переговорами или всеми другими формами капитуляции.

«Я надеюсь, что в следующем году ВПК стран ЕС выйдет на те мощности, которые были запланированы. И это тоже снизит зависимость от Штатов. Безотносительно того, кто там станет президентом», – добавил Мирошников.

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