закрыть
16 октября 2024, среда, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампу жестко ответили на его предложения о «мире»

3
  • 16.10.2024, 15:47
  • 5,396
Трампу жестко ответили на его предложения о «мире»
Дональд Трамп
Фото: AP

Украина не является разменной монетой.

Украинский военкор Богдан Мирошников ответил на формулу «прекращения войны за 24 часа» Дональда Трампа.

За три года полномасштабного вторжения в Украину на Ближнем Востоке Израиль в окружении врагов отстаивает свою независимость, пишет Мирошников.

В это же время Россия напрямую вербует в КНДР наемников в больших количествах. Кроме того, Иран и Северная Корея поставляют России боекомплект к артиллерии миллионами, а также баллистические ракеты, дроны и их технологии. А еще РФ наносит несколько десятков авиаударов по позициям, подконтрольным оппозиции в Сирии.

«А теперь помогите Даше найти формулу «прекращения войны за 24 часа», о которой так активно говорит Трамп на весь мир. Капитуляция – это не прекращение войны. Украина – это не разменная монета внутренней повестки США, господин Дональд. С США или без них нам все равно придется воевать дальше. Ибо другого пути у нас нет», — подчеркнул Мирошников.

По его словам, у него плохая новость для всех тех, кто грезит переговорами или всеми другими формами капитуляции.

«Я надеюсь, что в следующем году ВПК стран ЕС выйдет на те мощности, которые были запланированы. И это тоже снизит зависимость от Штатов. Безотносительно того, кто там станет президентом», – добавил Мирошников.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип