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Минчанин продал авто за $12 тысяч наличными, но все банкноты оказались фальшивыми

  • 16.10.2024, 20:17
Минчанин продал авто за $12 тысяч наличными, но все банкноты оказались фальшивыми

Фальшивки были изготовлены с помощью офсетной печати.

Минчанин пришел в один из банков, чтобы обменять купюру номиналом 100 долларов США. Однако кассир валютно-обменного пункта заподозрила, что банкнота может быть поддельной, и незамедлительно сообщила об этом в милицию.

Во время беседы с сотрудниками мужчина рассказал, что недавно продал автомобиль за 12 200 долларов США и получил всю сумму в иностранной валюте. Он не подозревал, что одна из купюр может быть фальшивой. Добровольно мужчина передал еще 121 банкноту для проверки их подлинности. А дальше еще большее разочарование.

Все купюры были отправлены на экспертизу. Результаты исследования подтвердили худшие опасения: ни одна из купюр не была произведена официальным предприятием, занимающимся выпуском такой продукции. Фальшивки были изготовлены с помощью электрофотографической и плоской офсетной печати, а защитные элементы были лишь имитацией.

По данному факту проводится проверка.

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