Минчанин продал авто за $12 тысяч наличными, но все банкноты оказались фальшивыми
- 16.10.2024, 20:17
Фальшивки были изготовлены с помощью офсетной печати.
Минчанин пришел в один из банков, чтобы обменять купюру номиналом 100 долларов США. Однако кассир валютно-обменного пункта заподозрила, что банкнота может быть поддельной, и незамедлительно сообщила об этом в милицию.
Во время беседы с сотрудниками мужчина рассказал, что недавно продал автомобиль за 12 200 долларов США и получил всю сумму в иностранной валюте. Он не подозревал, что одна из купюр может быть фальшивой. Добровольно мужчина передал еще 121 банкноту для проверки их подлинности. А дальше еще большее разочарование.
Все купюры были отправлены на экспертизу. Результаты исследования подтвердили худшие опасения: ни одна из купюр не была произведена официальным предприятием, занимающимся выпуском такой продукции. Фальшивки были изготовлены с помощью электрофотографической и плоской офсетной печати, а защитные элементы были лишь имитацией.
По данному факту проводится проверка.