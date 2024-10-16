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«Азовцы» возле Торецка захватили в плен почти два десятка россиян

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  • 16.10.2024, 20:26
  • 3,732
«Азовцы» возле Торецка захватили в плен почти два десятка россиян

Видео.

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов на Торецком направлении. Недавно там в плен были захвачены 17 россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения «Азов».

Как отметили в бригаде, россияне были захвачены в плен при отражении вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком.

«Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования», - пишут в «Азове».

В бригаде отметили, что «Азов» продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.

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