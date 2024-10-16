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Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца преодолеть страх перед Путиным

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  • 16.10.2024, 21:01
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Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца преодолеть страх перед Путиным
фридрих Мерц

Кандидат в канцлеры заявил, что Германия должна показать диктатору РФ границы дозволенного.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц обвинил действующего главу правительства Германии Олафа Шольца в том, что своей нерешительной позицией тот способствует тому, что диктатор России Владимир Путин продолжает войну в Украине. Заявление председателя Христианско-демократического союза в среду, 16 октября, стало ответом на выступление Шольца перед депутатами бундестага, передает DW.

«В связи с вашей позицией Вы также несете личную ответственность за то, что <...> Украина вынуждена бороться с Путиным, будучи скованной в своих действиях», - цитирует слова Мерца агентство dpa. «Так больше продолжаться не может», - добавил он.

Мерц: Необходимо показать Путину границы дозволенного

У Путина «не может не сложиться впечатление, что угрозы применить тактическое ядерное оружие оказывают значительное влияние на Запад, в том числе — и на Вас», сказал Мерц, обращаясь к Шольцу. «Господин канцлер, настало время для Вас, а также для нас преодолеть страх перед Путиным, чтобы вместе положить конец зверствам в Украине», - подчеркнул лидер оппозиции.

По его словам, до сих пор не удавалось показать Путину границы дозволенного, и ситуация для Украины становится все сложнее с каждой неделей. Мерц призвал главу правительства ФРГ послать Путину сигнал на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября и сказать, «что мы больше не принимаем, что он бомбит гражданскую инфраструктуру, больницы, детские сады — всю гражданскую инфраструктуру без разбора — в этой стране».

Если Путин продолжит атаки, в Европе должно быть принято совместное решение об отмене ограничений для ударов глубоко по территории РФ, потребовал Мерц в бундестаге. Если президент РФ не пойдет на уступки и не откажется от ударов по мирным жителям в Украине, ему должны дать понять, что ФРГ поставит Киеву крылатые ракеты «воздух-земля» большой дальности TAURUS.

Лидер оппозиции неоднократно критиковал «медленные и нерешительные» действия правительства

Мерц неоднократно критиковал «медленные и нерешительные» действия немецкого правительства по поставкам Киеву боеприпасов и передовых систем вооружения. В частности, он ранее уже призывал Германию поставить Киеву ракеты TAURUS, против чего выступает Шольц. «Крылатые ракеты TAURUS позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии», - отмечал лидер оппозиции.

Летом Мерц высказался за то, чтобы Германия усилила военную поддержку Киева, в частности, посредством поставки истребителей. «Считаю, что мы должны помочь Украине, по крайней мере, восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством, поскольку эти ракетные атаки на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых не могут быть взяты под контроль только с земли», - сказал Мерц в интервью в эфире программы «Frag selbst» на телеканале ARD.

Шольц — о переговорах с Путиным

Шольц 16 октября в бундестаге заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, по его словам, необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, «никогда не должно быть никаких решений через голову Украины». Во-вторых, все решения должны приниматься «в согласовании с нашими ближайшими партнерами», указал Шольц.

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