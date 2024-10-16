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Астронавты полетят на Луну в скафандрах от Prada

  • 16.10.2024, 21:50
Астронавты полетят на Луну в скафандрах от Prada

Модный дом представил дизайн скафандра в Милане.

Модный дом Prada и коммерческая космическая компания Axiom Space представили дизайн скафандра, который будет использоваться во время лунной миссии NASA Artemis III.

Скафандр представили на Международном конгрессе астронавтики в Милане, пишет CNN. У белых костюмов укороченный торс и заплатки на локтях и коленях. На предплечьях и талии скафандров — красные акцентные линии.

«Это новаторское партнерство, — заявил Рассел Ралстон, исполнительный вице-президент Axiom Space. — Мы объединяем инженерию, науку и искусство».

В пресс-релизе говорится, что знания Prada в области текстильного производства и методов шитья помогли преодолеть разрыв между функциональностью и стилем. Костюмы будут сделаны из белого материала, способного отражать тепло, обеспечивая защиту от экстремально высоких температур и лунной пыли.

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