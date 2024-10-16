Литва выделяет Украине пакет помощи на сумму €3,5 млрд 16.10.2024, 22:40

Вильнюс уже поставил Киеву военную помощь почти на €15,4 млрд.

Литва согласовала выделение Украине, противостоящей российской агрессии, нового пакета помощи на сумму €3,5 млрд. Об этом 16 октября заявил в Одессе на встрече глав МИД стран, входящих в «Северно-Балтийскую восьмерку», министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает «Укринформ».

«С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на €15,4 млрд, а сейчас мы согласовали помощь на €3,5 млрд», – сказал он.

Литовский дипломат подчеркнул также, что представляемая им страна – в топе поставщиков энергетического оборудования в Украину.

В одесском выступлении Ландсбергиса, которого цитирует сайт МИД Литвы, говорится, что почти €15,4 млрд – это именно военная помощь Киеву от Вильнюса.

«Наш регион является вторым по величине военным сторонником Украины после США. Это важное послание, которое также отображает потенциал нашей дальнейшей поддержки Украины», – сказал министр.

Он также уделил особое внимание восстановлению украинской энергетической инфраструктуры, разрушенной Россией.

«Россия использует энергию как оружие и продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины беспрецедентными атаками на ее энергетический сектор. Кремль хочет, чтобы украинцы, которые не подчиняются его ультиматумам, замерзли зимой. Мы не позволим этому произойти. Поддержка Литвы восстановления энергетического сектора сейчас составляет более €63 млн», – заявил Ландсбергис.

Как сообщал Charter97.org, Франция почти на треть сократит военную помощь Украине в текущем году. В начале 2024 года было принято решение, что помощь может достичь 3 млрд евро, однако в реальности она составит более 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд.

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