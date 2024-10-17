В Кремле рассказали о проблемах со здоровьем у Путина 1 17.10.2024, 8:03

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Глава РФ — регулярный клиент Центральной клинической больницы.

У Владимира Путина «нет проблем со здоровьем», а его регулярные обследования в Центральной клинической больнице — лишь стандартная диспансеризация. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС. «Конечно. Имеются в виду обычные диспансеризации», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

16 октября на совещании с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские осмотры в ЦКБ. Об этом он сказал в контексте обсуждения сезонной вакцинации от гриппа, проводимой по всей стране. Глава РФ отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют использовать для вакцинации отечественные препараты.

Весной 2023 года капитан Федеральной службы охраны Глеб Каракулов, покинувший Россию, в интервью центру «Досье» рассказал, что Путин проходил лечение в ЦКБ в апреле 2022 года после того, как Украина отказалась от капитуляции, а российская армия была вынуждена вывести войска из-под Киева. Каракулов также отметил, что Путин регулярно проходит медицинские осмотры, а после начала пандемии все, кто с ним работает, должны находиться на карантине и сдавать ПЦР-тесты «чуть ли не по несколько раз в день».

Помимо здоровья, Путин, по словам Каракулова, беспокоится за свою безопасность. Например, во время поездки на саммит в Казахстан в 2022-м Путин настоял на установке спецсвязи в бомбоубежище, а не в кабинете или переговорной комнате, как это было ранее. Офицер ФСО объясняет это проявлением «паранойи». Он также отметил, что Путин всегда берет с собой в зарубежные поездки переговорную кабину — специальный куб высотой 2,5 метра, из которого можно вести защищенные телефонные разговоры.

Британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ ранее сообщал, что у Путина якобы «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака»: он страдает от потери зрения, головных болей и дрожи в руках. Похожая информация появилась в статье New Lines Magazine, в которой неназванный российский олигарх утверждал, что у президента серьезные проблемы со здоровьем, связанные с раком крови.

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