Кремль репетирует на Лукашенко уход Путина 2 Сергей Климовский

17.10.2024, 8:48

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Диктатор может умереть неожиданно и без «согласований».

Тема болезней у Лукашенко, прощания с ним в Кремле на дне рождения у Путина и скорого ухода постепенно, но уверенно входит в мейнстрим. В связке с ней анализируется и вариант возможного его отравления «чекистами» с целью ускорить процесс и сделать необратимым.

Кремлевцы не заинтересованы в резком исчезновении Лукашенки с отправкой его в мир вечного концерта Кобзона и ансамбля песни и пляски армии РФ. Для них больше удобен плавный отход Лукашенки сначала на пенсию, а затем на концерт как репетиция ухода Путина. Плановый уход имеет очевидные преимущества перед внезапным, особенно для тех, кто мыслит категориями советских пятилеток. Разумеется, если «чекистов» не осенила идея посмотреть, что произойдет в Беларуси, если Лукашенко внезапно умрет на рабочем месте, чтобы оценить по аналогии ситуацию в РФ в случае смерти Путина.

Соблазн проверить на Лукашенке формулу Володина – «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», безусловно, велик, но «чекисты» – это не те, кто склонен к смелым экспериментам. Впрочем то, что нельзя делать в РФ, можно делать в Беларуси. Поэтому малая вероятность, что «чекисты» накормят Лукашенко каким-нибудь ядом есть, но не так скоро, как хотелось бы доброжелателям.

Лукашенко нецелесообразно отправлять к Кобзону до саммита в Казани, где он должен толкнуть речь о мирном плане для Украины и отчитаться о количестве сбитых «Гераней» и НЛО. Умирать ему в Казани тоже нельзя, тем более за десять дней до выборов в США.

Это бросит тень на Казань, Москву и весь «глобальный юг». Джо Байден ожидает, что результаты выборов в США, не только президентских, но и парламентских, могут начать оспаривать. Причем, не только республиканцы, но и демократы.

Инициатором пересчета голосов на выборах Буш против Гора были именно демократы. Байден может оказаться в ситуации Кучмы в 2004 г. и объявить если не третий тур выборов, то большой пересчет.

При таких обстоятельствах смерть Лукашенко до инаугурации 20 января президента в США – это непозволительная роскошь для «чекистов». До этой даты им удобней иметь Лукашенко живым, чтобы маневрировать. Поэтому президентские «выборы» в Беларуси они предварительно наметили на 23 февраля, притом, что по графику их следует проводить в разгар лета.

В реальности их дата зависит в большой мере от исхода выборов в США и в меньшей мере от ситуации в Польше, где должны с конца лета и до середины осени пройти президентские выборы, в которых не может участвовать Анджей Дуда, так как это его второй срок.

Самая большая свинья, которую Лукашенко может подложить кремлевцам, это умереть без согласования с ними и без всякого «украинского следа». Судя по телодвижениям в Кремле и окружении Лукашенко, а также по болтовне самого диктатора, вероятность, что он внезапно сядет на черную свинью и уедет к Кобзону высока. Это нервирует «чекистов» и заставляет готовиться к такому повороту событий, соблюдая полную конспирацию. Но с конспирацией у «чекистов» всегда было так себе, поэтому тема отъезда Лукашенко плавно входит в мейнстрим.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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