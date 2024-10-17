Посиневшие пальцы на рукоятке колуна Артем Синицын, «Салідарнасць»

17.10.2024, 9:28

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И это происходит в XXI веке.

«Продукт, который ждут все!» — интригует телеграм-канал Белорусского тракторного завода. И тут же раскрывает карты: в 2025 году МТЗ планирует начать серийный выпуск топоров. И какой выпуск! Флагман беларуского тракторостроения обещает сразу шесть типоразмеров топоров.

Дальше могла бы быть шутка о мангалах от МАЗа, у которого в последнее время все чаще получается продукция с огоньком. Но смешного здесь мало.

Не смешно, а грустно от того, что все это происходит с нами в XXI веке. Когда из-за каприза одного человека, правящего страной три десятка лет, министерства и ведомства вынуждены выполнять далекие от профильных задачи.

И не просто выполняют. Они фактически воруют чужие наработки, чтобы выдать главному дровосеку страны готовый продукт за свой. Все шесть типоразмеров.

То ли смеяться, то ли плакать нужно и от того, что наладить импортозамещающее производство топоров и другого инвентаря власти пытаются далеко не первый год.

Еще в 2013-м Николай Ладутько, занимавший тогда пост главы Мингорисполкома, рассказывал о том, как специалисты Минского подшипникового завода и МТЗ работали над улучшением потребительских качеств отечественных топоров, чтобы они «соответствовала импортным аналогам».

Тот самый Ладутько, который пытался выдать за беларуский мотоцикл, чуть более чем полностью собранный из импортных комплектов.

Причина неуспеха проста и понятна: задача власти создать благоприятные условия для предприимчивых людей (для всех, а не только для избранных). И тогда в стране будут и свои топоры, и свои яблоки.

Но так бывает лишь там, где на самом верху не боятся делегировать полномочия, начиная с самых простых вещей. Где не держатся посиневшими пальцами за все, начиная с власти и заканчивая рукояткой колуна.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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