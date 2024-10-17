Гиркин спрогнозировал вовлечение Беларуси в войну 6 17.10.2024, 10:33

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Игорь Стрелков (Гиркин)

И назвал ситуацию на фронте провальной для России.

Бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, прислал соратникам письмо из колонии. В нем террорист подводит итоги этого года войны, так как, по его словам, «до начала осеннего бездорожья осталось совсем немного времени и, по всей видимости, летне-осеннюю кампанию можно считать законченной».

Гиркин пишет, что на самом деле Россия потерпела этим летом / осенью стратегическую военную неудачу.

«Нам не удалось реализовать план широкого наступления на Харьков, для которого готовились в течение года силы, средства и резервы. А затем мы пропустили хоть и не слишком сильный, но очень болезненный удар с переносом сухопутных действий на нашу собственную территорию. Но самое главное — мы потеряли время», — пишет он.

Гиркин прогнозирует, что после «унизительного щелчка по носу под Курском» в скором времени будут новые, что может привести к вовлечению в войну Белаурси.

«К сожалению, это практически неизбежно. Как скоро это произойдет — сказать сложно (у меня в ВК-5 нет доступа к разведсводкам ГРУ и СВР), но можно осторожно предположить, что в будущем году в войну может быть вовлечена Беларусь, а также (возможно) Молдова. Не исключено участие Польши и Румынии (хотя и без объявления войны, полагаю)».

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