В Казахстане за неуважение к госязыку наказали известного футбольного тренера из РФ 17.10.2024, 10:53

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Фото: charter97.org

Дошутился.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов оштрафован за высказывание на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Казахстан выступает в дивизионе B (второй по силе) Лиги наций. В первых четырех матчах у команды три поражения и одна ничья. Подопечные Черчесова не забили ни одного мяча.

13 октября Казахстан проиграл дома Словении — 0:1. После матча один из журналистов, который был в футболке французского ПСЖ, задал тренеру вопрос на казахском языке. Черчесов ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Минспорта Казахстана потребовало от федерации футбола «предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку».

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Тренера оштрафовали на 738 400 тенге (это примерно 1500 долларов).

Отметим, что это уже не первый подобный инциндент. Так, ранее Черчесову, который возглавил сборную летом 2024 года, не понравилось, что вопросы от журналиста были на казахском языке.

Уроженцу Северной Осетии 61 год. До Казахстана он возглавлял венгерский «Ференцварош» и становился двукратным чемпионом этой страны. Больше всего Черчесов известен по работе со сборной России, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

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