«Пока Лукашенко бегает с кукурузой и коровами…» 6 17.10.2024, 12:45

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«Детище» диктатора деградировало до уровня подсечно-огневого земледелия.

Не так давно Лукашенко на своей малой родине ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов.

— Кукуруза неплохая у нас, что там говорить. Но мы отстаем от Запада, — констатировал правитель.

Почему так происходит? Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — вуза, где в свое время учился сам Лукашенко:

— Селекция в Беларуси сегодня находится на самом низком уровне за всю ее историю. Во-первых, дело в кадрах. Посмотрите проходные баллы на факультет «Селекция и генетика». Уже с добрый десяток лет на эту специальность недоборы. Молодым людям это неинтересно. Можно много говорить на тему, почему так случилось.

В западных странах ученые, выводящие по-настоящему новые сорта, которые потом берутся на вооружение фермерами, зарабатывают хорошие деньги. Подчеркну, речь о продукте, который потом активно используют. Не просто выведенный для галочки сорт, который незначительно отличается от предыдущих. У нас активно практикуют такое, когда выводят сорт ради сорта. Это пережиток советской системы.

Еще одна проблема — как сорт из научных лабораторий и опытных полей приходит в хозяйства. Да, у нас есть выставки, но их посещают лишь руководители каких-то крупных и успешных колхозов. Среднестатистическому председателю до лампочки, что появился какой-то новый сорт, который выгодно отличается от его предшественников. Он просто работает по старой схеме. Такому руководителю нужно просто держать свою среднюю планочку.

Тут мы упираемся в систему колхозов. Фермер иногда может и рискнуть, приобрести какой-то новый сорт, чтобы его опробовать. Частник следит за новинками, он заинтересован в том, чтобы использовать последние разработки рынка селекции. Именно так это работает на Западе. Немудрено, что даже Лукашенко признает, что европейские сорта лучше.

Если подытожить, эту сферу нужно отдать в руки рынка. Появляются заинтересованные в последних разработках генетиков хозяйства, есть спрос и рынок, появляются деньги у ученых, они лучше делают свою работу. Это простая схема.

Можно ведь и не заниматься этой «сортоманией», просто покупать качественный семенной материал на Западе, где-то адоптировать его к нашим условиям — и все. Но ведь тут есть и советский момент. «Догоним и перегоним Америку». Такая кукурузная гонка.

— Много ли сил и средств нужно для того, чтобы перезапустить белорусское сельское хозяйство?

— Самый дорогой ресурс — время. Во-первых, нужна предварительная оценка. Откинуть эти советские практики «битв за урожай», соревнований между областями. У нас есть Витебская и Могилевская области, где не самый лучший климат и почвы. Зачем нам постоянно «подтягивать» эти регионы, вкидывать в них огромные ресурсы? Нужно провести оценку, целесообразно ли делать ставку на эти области. Нужно ли так много, условно говоря, зерновых культур в этих регионах. Ведь если отбросить «битву за урожай», можно переориентировать их на другие культуры. Не нужно заниматься «фетишизмом».

Второе — частное сельское хозяйство. Тогда появятся и сорта, которые лучше западных. Тогда и коровы не будут тонуть в г*вне. Это элементарные вещи.

Опять же, не нужно далеко ходить. Есть опыт соседних стран — Польша, та же Германия. Пока Лукашенко бегает с кукурузой и обоср*нными коровами, половину работы на крупных западных фермах уже делают роботы. А у нас — палка-копалка и подсечно-огневое земледелие. Сельское хозяйство власти поставили на колени.

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