Пекин бряцает оружием 6 Василий Головнин

17.10.2024, 12:58

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Тайвань окружен?

Вооруженные силы Китая провели на этой неделе уже третьи комплексные учения по полному окружению Тайваня, которые, как теперь стало известно, стали самыми стремительными и массированными по сравнению с предыдущими тренировками.

Менее чем за сутки остров был как бы целиком блокирован с имитацией бомбардировок и ракетных обстрелов шести основных портов и городов по всей линии побережья.

Предыдущие учения такого рода состоялись в августе 2022 года, после визита на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, и в мае нынешнего года после вступления в полномочия нынешнего президента острова Лай Циндэ, которого в Пекине называют сепаратистом и провокатором. Первые продолжались неделю, а вторые – два дня.

На сей раз 14 октября Восточная зона Боевого командования Народно-освободительной армии Китая сумела развернуть силы блокирования острова менее чем за сутки. При этом первая часть маневров проводилась с часа ночи в условиях темноты. По данным тайваньских военных, в учениях приняли участие 153 самолета и других летательных аппарата – самое большое количество за всю историю проведения таких тренировок. Среди них были замечены новейшие китайские истребители пятого поколения J-20, бомбардировщики, дроны разных типов, самолеты раннего предупреждения и наведения.

Главные имитационные удары были нанесены по Тайбэю, столице Тайваня, и его экономическому центру городу Гаосюн на юго-западе острова. В морской блокаде участвовали 26 кораблей вооруженных сил и морской полиции КНР, а также авианосец «Ляонин», с палубы которого интенсивно взлетали боевые самолеты.

Непосредственным поводом для учений стало выступление президента Лай Циндэ 10 октября по случаю национального праздника Тайваня. Он заявил, что КНР не имеет права быть представителем острова, который, как было сказано, не находится в рабской зависимости от Пекина. Президент подчеркнул также свою решимость защищать суверенитет Тайваня.

Пекин называет все это проявлением преступного сепаратизма, поскольку рассматривает остров как одну из своих провинций. Руководство КНР неоднократно заявляло, что готово применить силу против «кучки изменников», пытающихся отколоть Тайвань от родины.

Василий Головнин, «Телеграм»

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