В Санкт-Петербурге разгромили цех по производству запчастей для боевых вертолетов
- 17.10.2024, 13:12
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Шесть человек орудовали топорами и молотками.
В РФ в одном из цехов по производству запасных частей к вертолетам в Санкт-Петербурге произошла неприятность. В него ворвались неизвестные и разгромили все, что там было. Об этом пишет российское медиа Baza.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 октября на территории завода на Кингисеппском шоссе. Туда якобы ворвались шесть человек в масках. Они были вооружены топорами и молотками. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цехе, неизвестные принялись «подручными средствами» уничтожать оборудование.
Также один из неизвестных подбежал к работникам и забрал у них телефоны.
После атаки, которая длилась несколько минут, неизвестные скрылись с места происшествия.
Сейчас сотрудники предприятия подсчитывают нанесенный ущерб. По одной из версий, нападение могли организовать конкуренты.
OSINT-аналитики в своем телеграм-канале «Око Гора» сообщили, что на атакованном предприятии занимаются сборкой авиационных двигателей для Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-52.