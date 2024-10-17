закрыть
17 октября 2024, четверг, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге разгромили цех по производству запчастей для боевых вертолетов

  • 17.10.2024, 13:12
  • 2,238
В Санкт-Петербурге разгромили цех по производству запчастей для боевых вертолетов

Шесть человек орудовали топорами и молотками.

В РФ в одном из цехов по производству запасных частей к вертолетам в Санкт-Петербурге произошла неприятность. В него ворвались неизвестные и разгромили все, что там было. Об этом пишет российское медиа Baza.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 октября на территории завода на Кингисеппском шоссе. Туда якобы ворвались шесть человек в масках. Они были вооружены топорами и молотками. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цехе, неизвестные принялись «подручными средствами» уничтожать оборудование.

Также один из неизвестных подбежал к работникам и забрал у них телефоны.

После атаки, которая длилась несколько минут, неизвестные скрылись с места происшествия.

Сейчас сотрудники предприятия подсчитывают нанесенный ущерб. По одной из версий, нападение могли организовать конкуренты.

OSINT-аналитики в своем телеграм-канале «Око Гора» сообщили, что на атакованном предприятии занимаются сборкой авиационных двигателей для Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-52.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов