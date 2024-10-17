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Топ-5 вещей, которые кардиолог советует никогда не делать

  • 17.10.2024, 13:23
Топ-5 вещей, которые кардиолог советует никогда не делать

Просты советы помогут сохранить здоровье сердца.

Поддержка сердечно-сосудистой системы – ключевой аспект общего здоровья и работы нашего организма. Кардиолог Николь Харкин поделилась с читателями пятью вещами, которые не делает сама и советует не делать тем, кто хочет избежать риска сердечно-сосудистой системы.

Курение

Курение – один из величайших врагов сердца. Никотин и другие вредные химические вещества в сигаретах могут повредить стенки артерий, повысить уровень холестерина и способствовать образованию тромбов. Это увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. Независимо от того, вы курильщик или вдыхаете дым от пассивного курения, лучше отказаться от этой привычки, чтобы сохранить здоровье сердца.

Игнорирование боли в груди, даже если вас никогда не беспокоило сердце

Боль в груди может являться признаком таких серьезных проблем с сердцем, как стенокардия или инфаркт миокарда. Даже если раньше у вас не было проблем с сердцем, не стоит игнорировать такие симптомы. Систематическое медицинское обследование поможет вовремя выявить и решить потенциальные проблемы. Помните, что раннее вмешательство может спасти вашу жизнь.

Есть бекон

Бекон и другие обработанные мясные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, соли и консервантов, которые могут негативно влиять на сердце. Постоянное потребление таких продуктов повышает уровень холестерина и кровяного давления, что способствует увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше выбрать более здоровые варианты белка, такие как рыба, курица, бобовые или орехи.

Игнорирование истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье

Семейный анамнез играет немаловажную роль в определении рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если ваши близкие родственники страдали от сердечных заболеваний, это автоматически может повысить ваши риски. Важно быть сознательными и принимать меры по профилактике. Поэтому необходимо проходить регулярные медицинские обследования, контролировать уровень холестерина и артериального давления, а также соблюдать здоровый образ жизни.

Долго бодрствовать

Хронический недосып может отрицательно повлиять на здоровье сердца. Недостаточное количество сна может повысить риск развития высокого артериального давления, ожирения и диабета. Это все факторы риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно соблюдать регулярный режим сна, обеспечивая себе 7-9 часов отдыха каждую ночь, чтобы поддерживать здоровье сердца и общее состояние организма.

Соблюдение здорового образа жизни, своевременная медицинская профилактика и осознанное отношение к собственному здоровью – основа долгой и активной жизни.

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