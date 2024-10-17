Появилась карта массового вторжения российских «Шахедов» в Беларусь 17.10.2024, 13:35

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Стало известно, как выглядела траектория полета.

Так выглядели траектории пролета российских ударных БпЛА над Гомельской областью ночью с 16 на 17 октября, пишет «Флагшток».

По данным украинского мониторингового Тг-канала «Український Єнот», прошедшей ночью в воздушное пространство Беларуси вторглись как минимум 7 ударных БпЛА типа «Шахед-136».

По данным мониторингового канала «Беларускі Гаюн», во время атаки был поднят истребитель с аэродрома Барановичи.

Вероятно, жители Комарина сегодня не выспались из-за неприятного шума бензиновых двигателей дронов-убийц в небе.

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