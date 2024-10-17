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ВСУ уничтожили несколько БМП и добивают вражеский десант возле Торецка

  • 17.10.2024, 14:09
  • 2,154
ВСУ уничтожили несколько БМП и добивают вражеский десант возле Торецка

Россиянами командовали выходцы из «ДНР».

Российские войска на Торецком направлении бросили на штурм четыре БМП, одна из которых смогла отойти. Сейчас ВСУ добивают десант. Об этом сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман».

Также, по данным украинских военных, на Торецком направлении в российских подразделениях на командирские должности назначают военных из т.н. «ДНР» — бывших жителей города, которые хорошо знают город и местное население, которое, предположительно, готово пойти на сотрудничество с РФ. Об этом пишет лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

В утренней сводке ВСУ сообщалось, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку от города.

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