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Nissan готовит мощный семейный кроссовер

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  • 17.10.2024, 14:33
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Nissan готовит мощный семейный кроссовер

С расходом 0,8 литра на 100 километров.

Линейку Nissan X-Trail пополнит экономичная плагин-гибридная модификация. Кроссовер должны презентовать в 2025 году. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.

Плагин-гибрид Nissan X-Trail позаимствует гибридную установку у Mitsubishi Outlander PHEV. В этом нет ничего удивительного, ведь две модели делят платформу.

Как известно, новый Mitsubishi Outlander PHEV 2025 модельного года получил более мощную 302-сильную установку с 2,4-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с.

Аккумуляторная батарея Mitsubishi Outlander PHEV на 22,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 86 км на электротяге. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,8 л на 100 км. Новый Nissan X-Trail PHEV будет обладать подобными характеристиками.

В то же время, отмечается, что появление плагин-гибрида не означает отказ от электрифицированного Nissan X-Trail e-Power. Мало того, через год гибридный вариант e-Power появится у Nissan Rogue (американской версии X-Trail).

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