Синоптики пообещали белорусам «температурные качели» 17.10.2024, 14:46

От -5° до +14°C.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в ближайшие выходные. Исходя из данных Белгидромета, октябрьские ночи будут становиться всё холоднее, а разница между температурой воздуха днём и ночью — всё больше. Более того, белорусам стоит готовиться не только к усилению ночных заморозков, но и к первому в этом сезоне гололёду, пишет telegraf.news.

По данным Telegram-канал @nadvorie, в пятницу, 18 октября, центр антициклона WERNER ненадолго уйдёт на европейскую часть России, а в субботу, 19 октября, вернётся на территорию Беларуси. Это обеспечит белорусов малооблачной и сухой погодой в выходные, но перепад между дневной и ночной температурой будет достаточно большим.

Так, специалисты спрогнозировали морозные ночи — в диапазоне от +1⁰С до -5⁰С, но достаточно комфортные для середины октября дни — от +8⁰С до +14⁰С (по западу может быть чуть теплее).

Как показал мониторинг, существенные ночные заморозки ударили уже минувшей ночью. Самые низкие показатели зафиксировала станция в Лынтупах Витебской области — там было -4,1°С. В Минске на метеостанции в Уручье также «не не слабо подморозило» — до -2,8С.

О грядущем гололёде предупредили и синоптики Белгидромета. По их данным, с пятницы по субботу дневные показатели температуры воздуха будут варьироваться от +7°С до +14°С, а ночью столбик термометра может опускаться до -4°С.

Госсиноптики сообщили о возможном усилении ветра, а также о туманах в отдельных районах в ночные и утренние часы. Впервые в этом сезоне в прогнозе Белгидромета появилось и сообщение о слабом гололеде.

Что же касается осадков, то они, согласно оперативном прогнозу ведомства, с 18 по 20 октября в Беларуси маловероятны.

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