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СМИ: Из-за России вот-вот произойдет катастрофа мирового масштаба

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  • 17.10.2024, 15:07
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СМИ: Из-за России вот-вот произойдет катастрофа мирового масштаба

Это мина замедленного действия.

Политики, экологи и аналитики уже не раз предупреждали, что использование Россией старых танкеров без надлежащих страховок может привести к экологической катастрофе. На самом деле, хотя крупных инцидентов пока не случилось, утечки из этих танкеров уже происходили неоднократно.

Расследование, проведенное изданием Politico и некоммерческой журналистской группой SourceMaterial, выявило как минимум девять случаев, когда перевозившие российскую нефть танкеры оставляли за собой нефтяные пятна, растягивавшиеся на десятки километров. Это происходило по всему миру — в Адриатическом и Средиземном морях, в Ла-Манше и к северу от Британских островов, около Китая и западного побережья США, у Южной Америки и южной оконечности Африки.

Особенно актуальна эта проблема для Европы, учитывая количество судов, вывозящих нефть из балтийских и северных портов, говорит Мишель Визе Бокманн, судовой аналитик и эксперт по теневому флоту в Lloyd’s List. По ее словам, там инцидент с крупным разливом нефти — «это лишь вопрос времени», поскольку теневой флот «вызывает много вопросов, связанных с безопасностью и экологией».

В ходе расследования Politico и SourceMaterial использовали спутниковые снимки организации SkyTruth и данные о передвижении судов Lloyd’s List и Kpler. По мнению специалистов SkyTruth, выявленные инциденты — лишь часть реальных случаев, поскольку многие танкеры теперь выключают транспондеры, скрывая свое местоположение. В результате их не удается связать с другими пятнами на воде, зафиксированными со спутников. «Я абсолютно убеждена: то, что вы выявили, — это лишь верхушка айсберга, — говорит Бокманн. — Эти суда предназначены для как можно более дешевой [транспортировки] санкционной нефти и вообще не придерживаются обычных морских стандартов». По оценке Lloyd’s List, у четырех пятых их этих танкеров нет надлежащей страховки.

Один из протекающих танкеров теневого флота — 22-летний Innova, тогда плававший под вьетнамским флагом. В марте 2024 г. он вышел из Мурманска с 1,1 млн баррелей нефти и к северу от Шотландии оставил за собой 23-километровый черный «шлейф», зафиксированный спутником.

Другой инцидент произошел в феврале с 18-летним танкером Aruna Gulcay, который оставил за собой растянувшееся на 47 км пятно у итальянского побережья. Вскоре после этих случаев танкеры сменили название, страну флага (в случае с Innova) и владельцев.

Обычно западные судоходные компании стараются избавиться от танкеров после 15-летней эксплуатации, но средний возраст судов российского теневого флота составляет 18 лет, по подсчетам Бенджамина Хилгенстока, эксперта по нефтяным санкциям из Киевской школы экономики (КШЭ). «Теневые танкеры с российской нефтью несколько раз в день проходят через европейские воды, в том числе по Балтийскому и Средиземному морям. Несколько поломок уже имели место, а крупная катастрофа — это лишь вопрос времени», — считает он.

С Хилгенстоком согласен Айзек Леви, ведущий специалист по Европе и России и эксперт по теневому флоту Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA):

Это мина замедленного действия. Риск разливов и утечек нефти просто запредельный. Помимо экологического ущерба, который частично будет необратим, это огромный удар для прибрежных государств, которым придется нести расходы по очистке.

Хилгенсток предлагает создать «бестеневые зоны» в европейских водах и пускать в них только те танкеры, что могут подтвердить наличие адекватного страхового покрытия на случай разлива нефти. По мнению дипломата ЕС, ознакомившегося с результатами расследования Politico, имеющие выход к морю европейские страны «обязаны предпринять дополнительные усилия для обследования связанных с Россией судов».

По подсчетам КШЭ, теневой флот доставляет уже 70% нефти и нефтепродуктов из России, причем за последний год по июнь объем его перевозок вырос почти на 71%. В CREA объемы доставки теневым флотом оценивают в 80%.

Innova и Aruna Gulcay – теперь «очевидные кандидаты» на включение в санкционный список Евросоюза, говорит дипломат ЕС. Если подтвердится, что они нарушили Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL), о чем говорят результаты расследования, его позицию согласились поддержать дипломаты еще четырех стран ЕС.

«Если суда, о которых идет речь, участвуют в… высокорискованных перевозках или способствуют военным действиям России, велика вероятность их добавления в санкционный список [ЕС]», – сказала Politico министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

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