МУС выдал ордер на арест премьер-министра Бангладеш 4 17.10.2024, 15:42

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Шейх Хасина

Она бежала из страны.

Международный уголовный трибунал выдал ордер на арест экс-премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и 45 других лиц, включая высших руководителей Народной партии, обвиняемым в преступлениях против человечности во время антиправительственных выступлений в июле-августе.

Как сообщает газета The Daily Star, трибунал поручил властям страны арестовать и доставить в суд 46 обвиняемых, включая Шейх Хасину, к 18 ноября.

5 августа на фоне антиправительственных демонстраций премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку, покинула Бангладеш и прилетела в Индию. В протестах участвовали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. В результате беспорядков в июле и августе, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, погибли около 650 человек. 8 августа в Бангладеш было приведено к присяге временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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