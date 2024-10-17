Зеленский: Офицеры из КНДР уже на Донбассе 3 17.10.2024, 16:09

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Они тренируют российских солдат.

Офицеры из Северной Кореи уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины. Как передает корреспондент unian.net, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в заседании Европейского совета.

«У нас есть информация от нашей разведки, что, действительно, это большая проблема. Во-первых, офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и они тренируют российских солдат. Не знаю, какое количество офицеров. Но, есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку Россия не успевает с мобилизацией, много теряет на поле боя», - сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин знает, что в российском обществе настроения против мобилизации.

«Именно поэтому он ищет внешней поддержки. И я знаю, что есть такое намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных, сухопутных сил. То есть, целую бригаду. Он хочет не только пехоту привлекать, а также специалистов разных родов войск... И мы знаем, что сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отправить и чтобы они воевали против Украины», — подчеркнул Зеленский.

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