Reuters: В секторе Газа могли ликвидировать нового лидера ХАМАС
- 17.10.2024, 16:53
Яхья Синвар возглавил террористическую группировку в августе.
Израильские военные в четверг, 17 октября, заявили, что проверяют информацию о возможном убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара после одной из операций в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.
«На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены», — говорится в ЦАХАЛ.
В заявлении израильской армии говорится о том, что в здании, где были убиты трое боевиков во время спецоперации, не было никаких признаков того, что там присутствовали заложники.
Синвар был назначен на должность лидера ХАМАС после убийства бывшего лидера Исмаила Хании в Тегеране в августе.