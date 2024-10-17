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Reuters: В секторе Газа могли ликвидировать нового лидера ХАМАС

  • 17.10.2024, 16:53
Reuters: В секторе Газа могли ликвидировать нового лидера ХАМАС
Яхья Синвар
Фото: Reuters

Яхья Синвар возглавил террористическую группировку в августе.

Израильские военные в четверг, 17 октября, заявили, что проверяют информацию о возможном убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара после одной из операций в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены», — говорится в ЦАХАЛ.

В заявлении израильской армии говорится о том, что в здании, где были убиты трое боевиков во время спецоперации, не было никаких признаков того, что там присутствовали заложники.

Синвар был назначен на должность лидера ХАМАС после убийства бывшего лидера Исмаила Хании в Тегеране в августе.

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