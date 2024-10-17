Reuters: В секторе Газа могли ликвидировать нового лидера ХАМАС 17.10.2024, 16:53

Яхья Синвар

Фото: Reuters

Яхья Синвар возглавил террористическую группировку в августе.

Израильские военные в четверг, 17 октября, заявили, что проверяют информацию о возможном убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара после одной из операций в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены», — говорится в ЦАХАЛ.

В заявлении израильской армии говорится о том, что в здании, где были убиты трое боевиков во время спецоперации, не было никаких признаков того, что там присутствовали заложники.

Синвар был назначен на должность лидера ХАМАС после убийства бывшего лидера Исмаила Хании в Тегеране в августе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com