«Честно говоря, не знаю ни одного тунеядца» 1 17.10.2024, 17:12

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Белорусов возмутили слова Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в стране «тысячи и тысячи бездельников», которых следует обязать трудиться.

Однако читатели ex-press.by говорят, что большинство их знакомых либо работают, либо не могут найти подходящую работу:

«Честно говоря, не знаю ни одного тунеядца. Среди моих знакомых все либо учатся, либо работают, кто-то еще пытается подработать, чтобы свести концы с концами. Думаю, это просто удобный стереотип: мол, есть какие-то люди, которые ничего не делают. Но ведь в Беларуси непросто найти работу с нормальными условиями и зарплатой. Представляю тунеядца как кого-то, кто просто устал от этого бесконечного круга бедности и низких зарплат, а не как лентяя».

«Что за ерунда! Люди ведь хотят работать. Но не везде есть нормальные рабочие места, где платят достойно. А если и встречаются те, кто сидит без дела, то, может, им просто не повезло. Я не знаю лично ни одного тунеядца. На стройках работы много, но зарплаты не такие, чтобы чувствовать себя человеком. Заставлять работать никого не надо, лучше условия создайте».

«Тунеядцы? Нет, я не встречала таких. Все мои знакомые всю жизнь трудились и продолжают трудиться. Да и в нашем городе безработных не так уж и много. Если человек не работает, то, скорее всего, у него проблемы со здоровьем или он не может найти работу по своей специальности. Представляю тунеядца, может, как молодого человека, который потерял ориентиры и не знает, что делать дальше. Но точно не как злостного бездельника».

«Не знаю ни одного тунеядца. В нашей IT-сфере много ребят работают удаленно, и это не всегда видно со стороны. Возможно, некоторые воспринимают людей, которые не ходят на обычную работу, как тунеядцев, но это не так. На самом деле, современные технологии позволяют зарабатывать иначе. Думаю, этот миф о тунеядцах — это скорее попытка объяснить какие-то проблемы общества».

«Было уже такое в СССР: тунеядцев ловили и принуждали работать. Ничего хорошего из этого не вышло. Я не встречала людей, которые ничего не делают, но слышала, как говорят про тунеядцев. Мне кажется, что «тунеядец» — это тот, кто не может найти работу или сидит дома по каким-то причинам. Например, если человеку тяжело с работой, проблемы в семье или со здоровьем. Я не думаю, что такие люди ленивые».

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