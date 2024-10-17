Папа римский выпустит книгу мемуаров «Надежда»
- 17.10.2024, 18:14
Издатели анонсируют в ней смелые высказывания по самым спорным вопросам.
Папа римский Франциск написал автобиографию под названием Hope («Надежда»). Книга будет выпущена в январе 2025 года, сообщает The Guardian со ссылкой на издательство Penguin Random House (PRH).
Книга станет первой автобиографией, написанной действующим папой. Соавтором понтифика в написании книги стал итальянский издатель Карло Муссо. Они трудились над изданием шесть лет.
Изначально мемуары планировалось выпустить после смерти папы. Однако издательство решило опубликовать ее именно в 2025 году, так как он будет Юбилейным.
2025 год объявлен Юбилейным, или Святым, годом. Традиция объявления папой римским Святого года существует с 1300 года. Первый Святой год провозгласил папа Бонифаций VIII. Он отмечается каждые 25 лет.
Тема этого Святого года — Pilgrims of Hope («Паломники надежды»). Год официально начнется в Рождество, 24 декабря 2024 года, с открытия Святых Врат в соборе Святого Петра, и закончится 6 января 2026 года.
В издательстве отметили, что в книге папа Франциск откровенно и смело высказывается по самым спорным вопросам современности, включая глобальные конфликты и будущее церкви. Понтифик назвал автобиографию «путешествием, полным надежд».
Книга охватывает всю жизнь папы Франциска, рассказывает об итальянских корнях его семьи, эмигрировавшей в Латинскую Америку, детстве, молодости и пути к церкви. В ней также подробно описаны важнейшие эпизоды его жизни после избрания папой и размышления по поводу глобальных вопросов современности.
Соавтор понтифика Карло Муссо рассказал, что работа над книгой была длительной и напряженной, а издание будет включать редкие, ранее не публиковавшиеся фотографии.