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Новую пограничную заставу открыли у границы с Украиной

  • 17.10.2024, 18:39
Новую пограничную заставу открыли у границы с Украиной

Погранзаставу «Гребени» построили в Лельчицком районе.

Новую погранзаставу «Гребени» открыли 17 октября в Лельчицком районе. Об этом сообщили в Госпогранкомтете.

По словам председателя ГПК Константина Молостова, это не первая новая застава на белорусско-украинском участке границы, и при ее строительстве учли опыт предыдущих подразделений.

«Застава „Гребени“ занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на участке пограничного отряда», — сказал Молостов.

Строительство нового комплекса пограничной заставы «Гребени» началось 20 февраля 2023 года по программе «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства».

На территории подразделения оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими построены городок пограничной службы и спортивные объекты.

Пограничная застава охраняет участок границы с Украиной протяженностью около 35 километров, здесь много заболоченных площадей.

Отмечается, что комплекс погранзаставы включает не только новое здание, но и систему инженерного оборудования участка (новую технику и вооружение, новые приборы наблюдения). Комплекс автономен. Здесь есть своя котельная, водонасосная станция, есть также общежитие для офицеров, членов их семей и военнослужащих контрактной службы.

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