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Цена российской нефти Urals упала ниже ценового потолка в $60 за баррель

  • 17.10.2024, 18:44
Цена российской нефти Urals упала ниже ценового потолка в $60 за баррель

На мировом рынке избыток «черного золота».

Законы рынка приходят на смену западным санкциям, которые перестали эффективно ограничивать приток нефтедолларов в казну ведущей войну России. Избыток нефти на мировом рынке толкает ее цены вниз, а вместе с ней ниже потолка в $60 за баррель опустилась и стоимость российского сорта, передает The Moscow Times.

Цена Urals c погрузкой в балтийских портах и Новороссийске упала 15 и 16 октября ниже установленного странами «семерки» и ЕС уровня в $60 на фоне снижения котировок нефти Brent, показали расчеты Reuters.

Мировые цены на нефть упали в начале этой недели примерно на $6 до $74 за баррель на фоне ухудшения прогнозов спроса в 2024-2025 гг. картелем ОПЕК и Международным энергетическим агентством (МЭА). Дополнительным фактором стали также сообщения о том, что Израиль не планирует наносить удар по нефтяным объектам в Иране в ответ на его ракетную атаку. Вместе с мировым рынком упала и цена сорта Urals; давление на нее также оказали увеличение ставок фрахта и дисконта в индийских портах в октябре, отмечает Reuters.

В последние месяцы дисконт составлял $12-13 для Urals в западных портах России. По расчетам Reuters, во вторник цены на партии Urals с отгрузкой на Балтике на базисе FOB опустились ниже $60 за баррель и в среду оценивались на уровне в $59,95. А черноморские грузы в Новороссийске в среду оценивались чуть дешевле – $59,35 за баррель.

Расчетная цена Urals опустились ниже $60 за баррель второй раз с сентября, когда цена Brent ненадолго упала ниже $70 за баррель, минимума с 2021 г., а российский сорт дешевел до $59.

Любые перебои с поставками из Ирана (по которому Израиль грозит нанести удар возмездия) могут быть компенсированы нефтью из стратегических резервов МЭА и Китая, свободные мощности стран ОПЕК+ достигли исторического максимума, а добыча за пределами картеля вырастет в этом и следующем годах на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщило МЭА во вторник. В результате «в отсутствие серьезных перебоев [с поставками] рынок столкнется с внушительным избытком в новом году».

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