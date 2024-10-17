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В Гомеле городские автобусы не приходят по расписанию

  • 17.10.2024, 19:04
В Гомеле городские автобусы не приходят по расписанию

Оказывается, некому управлять общественным транспортом.

Гомельчанка пожаловалась в TikTok на то, что общественный транспорт в городе ходит не по графику, часто отклоняется от расписания. В диспетчерской это объяснили нехваткой водителей, а пассажиры предполагают, что все дело в низкой зарплате. «Зеркало» посмотрело в государственной базе вакансий, сколько сотрудников требуется в два гомельских автопарка и на какой заработок их приглашают.

В Гомеле пассажиров возят автобусы двух парков — № 1 и № 6, оба они разместили в государственной базе вакансий объявления о поиске сотрудников.

По данным на 17 октября, автопарк № 1 ищет 124 сотрудников на полную занятость. Больше всего здесь нужны водители первого-третьего тарифных разрядов — 85 человек. Обещают им платить в месяц 2300 рублей, работать надо будет по режиму гибкого рабочего времени.

Слесарей по ремонту автомобилей требуется 33 человека. Надо будет работать по графику, предусмотрены две смены, заработок — 1500 рублей.

Заработок на уровне 1500 рублей также предлагают четырем электрогазосварщикам и двум токарям.

На сайте автобусного парка вакансий гораздо больше, также отмечается, что желающим могут предоставить общежитие. Нужны еще медники и жестянщики, им будут платить от 1200 рублей в месяц. Зарплату от 1000 рублей дадут мойщику-уборщику подвижного состава, дровоколу, рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, облицовщику-плиточнику. Нужен также руководитель — начальник технического отдела, ему обещают платить в месяц от 1500 рублей.

Автопарк № 6 нуждается в 140 сотрудниках. Люди нужны на полную и неполную занятость, требуются как руководители, так и рабочие. На некоторые вакансии готовы принять людей, которые обязаны возмещать расходы по решению суда.

Как и у коллег из АП № 1, здесь больше всего нуждаются в водителях: требуется 108 человек. В зависимости от загруженности и вида транспорта, на котором надо работать, им обещают платить в месяц от 250 до 3500 рублей. Больше всего зарплата будет у водителей автобусов (категории D, DE).

Слесарей по ремонту автомобилей требуется 18 человек, им предлагают заработок 1000−2500 рублей.

Двум электрогазосварщикам заплатят 1500−2500 рублей.

Тракторист на 0,25 ставки получит 360 рублей, мойщик-уборщик подвижного состава на 0,5 ставки заработает 400 рублей, а на ставку — 650−750 рублей.

Нужен агент по закупкам с опытом работы от одного года, он заработает 1000−1200 рублей.

Есть вакансии для людей с высшим образованием: инженер по охране труда на зарплату 1300−1500 рублей и начальник смены с опытом работы на руководящих должностях, его ждет такой же заработок.

На сайте предприятия сообщается, что нужен и главный инженер с высшим техническим образованием, его ждет высокая зарплата, ее назначат по результатам собеседования.

В целом по всей стране на 17 октября не хватает около 10,4 тысячи водителей различного транспорта.

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