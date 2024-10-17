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На берегу Минского моря строится закрытый коттеджный комплекс

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  • 17.10.2024, 19:27
  • 2,428
На берегу Минского моря строится закрытый коттеджный комплекс

Все-таки будут дома на продажу?

Один из самых любопытных проектов последнего времени значительно продвинулся в реализации. Речь о россыпи современных коттеджей неподалеку от Минского моря, а точнее, пляжа № 3. Возводить дома начали еще в 2022 году, одно- и двухэтажные постройки заняли место некогда популярного ресторана «Заславль», передает «Онлайнер».

Полтора года назад очертания зданий уже вырисовывались. Актуальная архитектура, большая площадь остекления, навесные фасады.

И если тогда взору представал черно-белый вариант, теперь можно увидеть картинку в цвете. Для оформления фасадов застройщик, компания «Мируар», выбрал модные графитовый, коричневый и светло-серый оттенки. Вместе они хорошо сочетаются и вписываются в окружающий ландшафт.

Территорию огородили. Внутри, чтобы разделить коттеджи, использовали еврозабор (вероятно, в будущем его «замаскируют» декоративными посадками); снаружи — сплошная, взглядонепроницаемая конструкция. За приватность и безопасность можно будет не переживать.

Один из коттеджей даже успел обзавестись на балконе горшками с цветами. Неужели пятизвездочный спа-отель (а по планам, которые ранее озвучивал застройщик, это именно он) уже запустили? И через арку КПП регулярно проезжают машины счастливчиков, которые могут себе позволить здесь отдых?

Увы, но нет. Заказчик пока не готов давать комментарии СМИ по стройке, но заверяет, что строительство еще в разгаре. По планам, проект будет полностью реализован следующей весной.

«Изучаем модное детокс-направление. Мы бы хотели купить франшизу клиники доктора-диетолога Анри Шено… Если не получится с франшизой, будем развивать свой бренд», — рассказывал в начале пути директор компании «Мируар» Николай Довгалецкий.

При этом на сайте проекта, как обратила внимание автор телеграм-канала «Литовская о жилье» Наталья Литовская, говорится следующее: «MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS — это усадебная застройка размером в 42 роскошные виллы VIP-класса площадью 570−650 кв. м, в каждой из которых расположены SPA (бассейн, хаммам, сауна, тренажерный зал), просторная гостиная с камином, пять спален с ванными комнатами и гардеробными.

На территории представлен уникальный SPA-HOTEL с апартаментами, салон красоты, спа, тренажерный зал и кафе-ресторан. Также расположена современная детская игровая площадка. Для любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни находится спортивная зона с теннисным кортом.

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