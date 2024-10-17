Выпускники с 0 баллов на ЦЭ смогут пересдавать экзамен 2 17.10.2024, 20:27

Второй шанс предоставят в августе.

В Министерстве образования сообщили, что выпускникам с нулевым результатом на ЦЭ разрешат пересдать экзамен, сообщает агентство «Минск-Новости».

Это новшество, касающиеся централизованного экзамена, предложено в новой редакции Кодекса об образовании.

– Мы дорабатываем имеющиеся нормы либо вносим в кодекс те новации, которые продиктовала жизнь с момента его принятия, - пояснила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Например, предлагается возможность освобождения от ЦЭ учащихся 11-х классов по медицинским показаниям. Так пока в Беларуси освобождают от итоговой аттестации только для учащихся девятых классов. Кроме того, предложено закрепить норму проведения репетиций централизованного экзамена.

– Уже дважды мы ее организовывали, и сейчас говорим о том, что эта практика себя оправдала, - напомнила чиновница.

Но еще сдавшие на 0 баллов ЦЭ получат попытку пересдать экзамен еще раз в августе. Сейчас же получившие 0 на ЦЭ не имеют возможности получить сертификат централизованного экзамена, аттестат, им выдается лишь справка об обучении. А аттестат ими может быть получен на следующий год, когда выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната.

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