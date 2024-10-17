закрыть
17 октября 2024, четверг, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выпускники с 0 баллов на ЦЭ смогут пересдавать экзамен

2
  • 17.10.2024, 20:27
Выпускники с 0 баллов на ЦЭ смогут пересдавать экзамен

Второй шанс предоставят в августе.

В Министерстве образования сообщили, что выпускникам с нулевым результатом на ЦЭ разрешат пересдать экзамен, сообщает агентство «Минск-Новости».

Это новшество, касающиеся централизованного экзамена, предложено в новой редакции Кодекса об образовании.

– Мы дорабатываем имеющиеся нормы либо вносим в кодекс те новации, которые продиктовала жизнь с момента его принятия, - пояснила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Например, предлагается возможность освобождения от ЦЭ учащихся 11-х классов по медицинским показаниям. Так пока в Беларуси освобождают от итоговой аттестации только для учащихся девятых классов. Кроме того, предложено закрепить норму проведения репетиций централизованного экзамена.

– Уже дважды мы ее организовывали, и сейчас говорим о том, что эта практика себя оправдала, - напомнила чиновница.

Но еще сдавшие на 0 баллов ЦЭ получат попытку пересдать экзамен еще раз в августе. Сейчас же получившие 0 на ЦЭ не имеют возможности получить сертификат централизованного экзамена, аттестат, им выдается лишь справка об обучении. А аттестат ими может быть получен на следующий год, когда выпускник пройдет итоговую аттестацию в порядке экстерната.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов