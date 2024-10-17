РФ запретила ввоз овощей из Казахстана после заявления Токаева об отказе присоединиться к БРИКС 1 17.10.2024, 20:39

1,658

Ранее Астана заявила, что отдает предпочтение ООН.

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана. Решение принято в целях обеспечения «фитосанитарной безопасности», сообщили в ведомстве. Там уточнили, что с начала 2024 года выявили 215 случаев заражения указанной продукции «карантинными объектами» — к таковым относят насекомых, возбудителей болезней или растения-паразиты. Регулятор отметил, что данный показатель в 4 раза превышает значение аналогичного периода 2023 года, передает The Moscow Times.

Россельхознадзор добавил, что информировал Комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана по всем случаям нарушений, а также просил принять меры по соблюдению требований законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако, несмотря на это, в республике продолжали оформлять сертификаты на зараженную продукцию. Также в ведомстве отметили, что Казахстан не предоставил результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов.

При этом транзит пшеницы, семян льна и чечевицы под ограничения не попадет. Однако для этого Казахстан должен будет оформлять фитосанитарные сертификаты непосредственно на страну конечного назначения и проводить перевалку зерна из ж/д вагонов сразу в трюмы судов.

Запрет был введен на фоне информации об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева присоединиться к БРИКС. Глава государства получил такое предложение и рассматривал его с точки зрения «национальных интересов», но все же решил воздержаться от подачи заявки на вступление, сообщил накануне его советник и пресс-секретарь Берик Уали. По его словам, пока Токаев отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».

2 октября Россия фактически закрыла транзит и импорт зерна из Казахстана, сославшись на фитосанитарные соображения. Власти республики назвали эти претензии бездоказательными. В свою очередь местные производители посчитали эти меры ответом Астане и охарактеризовали ситуацию как начало «зерновой войны». Ограничения появились после полного запрета на ввоз в республику пшеницы из третьих стран, в том числе государств ЕАЭС, который начал действовать в августе. Казахстан обосновал его необходимостью распродать запасы собственного зерна, которое не было востребовано из-за более дешевого из России. При этом в прошлом году Астана вводила похожий запрет, но решение касалось только перевозок автомобильным транспортом. Сейчас такое ограничение действует в отношении бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов.

Ранее Токаев выражал недовольство положением дел в ЕАЭС, отмечая, что союз де-факто разделен на две части: Россия и Беларусь создали единое политическое, военное и экономическое пространство, тогда как остальные страны-члены имеют «другой уровень интеграции», подчеркивал он. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко предложил вступить в их с Россией Союзное государство и пообещал взамен ядерное оружие, на что Токаев сказал, что «оценил шутку».

После начала войны в Украине Казахстан не стал вводить санкции против Москвы, но обязался соблюдать установленные Западом ограничения. Так, власти республики ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС и ввели запрет на экспорт в РФ более 100 видов подсанкционной продукции.

В свою очередь российский бизнес начал испытывать сложности в казахстанских банках: деньги стали «зависать» на недели. Некоторые кредитные организации и вовсе прекратили все операции с РФ. Среди них — крупнейший в республике Halyk Bank.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com