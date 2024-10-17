В Минске произошли два похожих ДТП
- 17.10.2024, 20:49
Из-за конфликта левого поворота.
Сегодня в Минске произошли два типичных ДТП: оба, согласно предварительным данным, случились из-за конфликта левого поворота. Одно из происшествий зарегистрировано на перекрестке улиц Серова и Корженевского, второе — на улице Тростенецкой вблизи здания №17, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что около 13:20 60-летний водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на перекрестке улиц Серова и Корженевского не предоставил преимущество автомобилю Opel, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. Водитель автомобиля Volkswagen получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
Другое ДТП случилось около 17:00. По данным ГАИ, 28-летняя водитель автомобиля MINI Cooper, двигаясь по улице Тростенецкой, при повороте налево вблизи здания №17 не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Renault. После столкновения с ним Renault отбросило на припаркованный автомобиль Toyota, передает «Онлайнер».
В результате ДТП пострадали 7-летний пассажир MINI Cooper и 48-летний водитель Renault. Они были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.