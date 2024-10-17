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В Германии обновили список помощи Украине

  • 17.10.2024, 21:22
  • 1,386
В Германии обновили список помощи Украине

Киев получит Leopard, Marder, гаубицы и дроны.

Правительство Германии в четверг, 17 октября, обновило список военной помощи Украине. В него вошли танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты Marder.

Об этом сообщает правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии 8 танков Leopard 1A5, которые переданы совместно с Данией, 20 боевых машин пехоты Marder, 6 гаубиц Panzerhaubitze 2000, один мостоукладочный танк BEAVER, две бронированные инженерные машины WISENT 1 и четыре машины засад.

Кроме этого указано, что были переданы дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты в систему ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.

В обновленном списке указано, что Германия передала Украине 100 переносных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, один минный плуг, две мобильные антенно-мачтовые системы, 57 лазерных дальномеров, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90, 25 тысяч зарядов.

Среди прочего оборудование – 75 тысяч жгутов, 460 штурмовых винтовок MK 556, 90 снайперских винтовок HLR 338 с боекомплектом, 30 винтовок CR 308, а также 3000 пистолетов SFP9.

Также Германия анонсировала поставки Украине ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, 4000 ударных беспилотников, 360 разведывательных беспилотников SONGBIRD, еще 42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм.

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