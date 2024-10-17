Байден о ликвидации главаря ХАМАС: Хороший день для всего мира 17.10.2024, 22:13

Джо Байден

Президент США заявил о поддержке операции Израиля в секторе Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона поддерживала операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар.

Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

Байден учитывая ликвидацию лидера ХАМАС заявил, что это «хороший день для Израиля, для Соединенных Штатов и для всего мира», напомнив об ответственности Синвара за тысячи смертей, в частности во время теракта в октябре 2023 года.

«Он был вдохновителем массовых убийств, изнасилований и похищений 7 октября. Именно по его приказу террористы ХАМАС вторглись в Израиль, чтобы намеренно и с неописуемой жестокостью убивать и расправляться с мирными жителями, людьми, пережившими Холокост, детьми на глазах у родителей и родителями на глазах у детей», – подчеркнул он.

Американский президент также отметил, что Армия обороны Израиля получала помощь от разведки США для поиска лидеров ХАМАС, добавив, что теперь террористическая группировка «больше не способна совершить еще один теракт 7 октября».

По его словам, с ликвидацией Синвара появилась возможность для будущего в секторе Газа без власти ХАМАС и «для политического урегулирования, которое обеспечит лучшее будущее как для израильтян, так и для палестинцев».

«Яхья Синвар был непреодолимым препятствием для достижения всех этих целей. Этого препятствия больше не существует. Но перед нами еще много работы», – подытожил Байден.

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